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بطريرك الكاثوليك يزور ثلاثة كنائس فى المنيا ويستقبل سفير الفاتيكان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك اليوم السبت ويرافقه الأنبا بطرس فهيم مطران الإيبارشية بالمنيا ثلاثة كنائس خلال زيارته الرعوية للمحافظة.

 

بدأ البطريرك زيارته بكنيسة السيدة العذراء بالبربا حيث كان فى استقباله الأب إبراهيم شفيق وشعب الكنيسة، ثم اتجه البطريرك إلى زيارة كنيسة العذراء بقرية الفقاعى، حيث كان فى استقباله ملاك وهبة راعى الكنيسة وشعب الكنيسة

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بعدها استقبل الانبا إبراهيم إسحق، المنسنيور برنو موتزارو سفير الفاتيكان وشهد السفير مع بطريرك الكاثوليك ومطران المنيا لقاءا بالمجالس الرعوية لكل كنائس المنيا.

 

كان البطريرك بدأ زيارته للمنيا، منذ أيام بعدما عاد من زيارة رعوية خارجية للكنيسة الكاثوليكية الهندية.

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