شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بموسكو ونائب وزيرالخارجية الروسى يطلعان سفراء أفريقيا على ترتيبات قمة سوتشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلع السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا وميخائيل بوجدانوف نائب وزيرالخارجية الروسي مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا ، سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة لدى موسكو على آخر الترتيبات الخاصة بقمة روسيا - إفريقيا المقرر عقدها في سوتشي يوم 24 أكتوبر المقبل برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي.

وأكد الجانبان المصري والروسي ، خلال جلسة إحاطة عقدت في مقر وزارة الخارجية الروسية ، على أهمية تلك القمة باعتبارها حدثاً فريداً يُعقد للمرة الأولي في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية. معربين عن تفاؤلهما بشأن وضع تلك القمة لحجر الأساس لتعزيز وتنمية العلاقات الروسية الأفريقية.

Advertisements

من جهته، شدّد السفير المصري على أهمية القضايا المطروحة أمام القمة وفي مقدمتها مجالات تعزيز التجارة والاستثمار والتي تأتي على رأس أولويات الجانبين الروسي والإفريقي وذلك في ضوء انعقاد "المنتدى الاقتصادي" على هامش أعمال القمة، والمتوقع أن يُسفر عن عقد شراكات روسية أفريقية تسهم في دفع مسيرة التنمية في القارة وهو أحد الأهداف التي تحرص مصر على تحقيقها ضمن رئاستها للاتحاد الأفريقي العام الجاري.