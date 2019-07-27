شكرا لقرائتكم خبر عن الراهبات الفرنسيسكانيات يختتمن مؤتمر "أنا رسالة" بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت الكنيسة الكاثوليكية أمس الأربعاء مؤتمر الراهبات الفرنسسكانيات الذى استمر طوال الأسبوع الماضى حاملًا شعار "أنا طاهر .. أنا رسالة". بدأ المؤتمر بصلاة القداس مع الأب حنا كمال الذى تولى الوعظ والإرشاد وفى ونهاية اليوم سافر الجمع إلى مطرانية الاسماعلية حيث جرى لقاء مع الانبا مكاريوس توفيق و القي عليهم كلمة بعنوان " الفرح"، أما الأربعاء الماضى فقد شهد الذهاب إلى دير البندكتيين لعمل يوم من الصمت، و تم تخصيص يوم الخميس للتأمل الشخصي بينما سافر أعضاء المؤتمر يوم الجمعة إلى كنيسة في فاقوس وأخرى في قرية البياضين.

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