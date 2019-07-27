شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 91 ألفا و142 طالبا تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن وصول عدد طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/2019، إلى 91142 طالبا وطالبة تقدموا بتظلم من نتيجة الامتحانات حتى الآن.

وأوضح خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن العدد الكبير للتظلمات بسبب ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول فى المرحلة الأولى من التنسيق.

Advertisements

وبلغت إجمالى عدد كراسات الامتحانات المتظلم من نتائجها فى الدور الأول 268988 كراسة امتحان.

كما بلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة اللغة العربية 49855 تظلم، كما بلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة التاريخ 5238 تظلم، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة الفيزياء 40055 تظلم، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة الكيمياء 33694 تظلم، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة مادة الأحياء 31563، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة الرياضيات البحتة 15198.

وكانت الوزارة قد فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء الماضى 16 يوليو 2019 وتستمر لمدة (ثلاثون يومًا).