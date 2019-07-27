"الأوقاف" تفتح باب التقديم لدورة اللغات الأجنبية للواعظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقديم للاشتراك ببرنامج دورات اللغة الإنجليزية المكثف للواعظات فقط ومدته أسبوعين، عقب عودتهن من موسم الحج. وتقام الدورة بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، كما افتتحت وزارة الأوقاف، فعاليات الفوج الأول لمعسكر تدريب الأئمة والذى يشارك فيه عدد من شباب ديوان عام الوزارة، والأئمة من المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية.

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