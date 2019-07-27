شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء البرنامج الرئاسى للشباب الأفريقى يتعرف على مشروعات مصر القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم زيارة لطلاب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة لهيئة قناة السويس، اليوم السبت، بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، وكان فى الاستقبال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات البرنامج.

وبدأت الزيارة بكلمة الفريق والترحيب بالضيوف ثم لقاء تعريفى عن محور قناة السويس بالكامل وعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية التى تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بملاحة التطهير ومشروع قناة السويس الجديدة الذى نجح فى رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.

وأعربت الدكتورة رشا عن سعادتها باستضافة الفريق مهاب لها ولقادة المستقبل من طلاب البرنامج لكى يتعرفوا على عظمة القناة وأهمية قناة السويس الجديدة، قائلًة: "أننا نحن جزء من أفريقيا وبرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى أطلقت الأكاديمية البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة، ولابد أن ننقل تجربة البرنامج إلى الدول الأفريقية، نستهدف فى الدفعة الأولى 29 جنسية أفريقية وسيكون هناك 44 جنسية ممثلة فى الدفعة القادمة".

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وتحدث الفريق مميش عن أهمية القناة للمنطقة الاقتصادية كاستقبال المواد الخام التى يتم تصنيعها ثم تصديرها كمواد مصنعة، وجذب عدد كبير من المستثمرين، وأشار إلى أنه يتم حاليًا التركيز على تنمية منطقة القناة للاستفادة من الموقع العبقرى الفريد لها، وذلك من خلال الاعتماد على ثقافة القيمة المضافة والصناعات التكميلية والتوزيع اللوجيستي.

وتلا ذلك القيام بجولة فى القناة لمعاينة القناة الأم والقناة الجديدة والكبارى العائمة الموجودة مثل كوبرى الشهيد المنسى، ثم القيام بجولة بالسيارات إلى أنفاق الإسماعيلية التى تمر تحت قناة السويس لتسهيل عبور الجمهور والبضائع من وإلى سيناء.

الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة قد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر 2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، حيث أن مصر جزء لا يتجزأ من قارة أفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة. ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الأفريقى من جميع البلاد بالقارة فى برنامج تدريبى واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.