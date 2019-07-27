شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة شاه إيران تشكر السيسي والمصريين وتحيى روح الراحل السادات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الشهبانو فرح ديبا زوجة شاه إيران السابق الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى ومصر حكومة وشعبا، وقالت ديبا: "أشكر رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس السيسى الذى سمح لنا بإقامة مراسم إحياء ذكرى وفاة الشاه، كذلك اتقدم بالشكر للسيدة جيهان السادات التى كانت تبعث بالتفاؤل وترفع من الروح المعنوية لى ولأسرتى بمشاركتها فى هذه المراسم فى السنوات الماضية".

وخلال كلمتها فى مراسم إحياء الذكرى الـ39 لوفاة الشاه محمد رضا بهلوى التى أجريت عصر، اليوم، السبت فى مسجد الرفاعى، قدمت الشهبانو تحية للرئيس الراحل أنو السادات، قائلة: "تحية منى ومن أسرتى والإيرانيين لروح رئيس جمهورية مصر الطاهرة، الراحل محمد انور السادات، اقدم الشكر لمصر حكومة وشعبا والذى استقبلنا بلطفه فى بلده خلال الظروف الصعبة التى ألمت بالشاه وأسرتنا".

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ويشارك فى المراسم الوفد المصاحب لفرح ديبا والقادم من باريس، من أصدقاء العائلة الإمبراطورية، والإيرانيين يعيشون خارج إيران فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وبعضا من مشايخ مسجد الرفاعى.

ووصلت أرملة شاه إيران إلى مصر مساء الأربعاء الماضى، فى زيارة تستغرق أيام، وبدأت جولتها فى القاهرة اليوم السبت، بوضع أكاليل من الزهور على قبر الرئيس الأسبق الراحل السادات، ورافقتها أسرة بهلوى، توجهت بعدها لمسجد الرفاعى المدفون به زوجها الراحل فى 27 يوليو 1980 للمشاركة فى مراسم احياء ذكرى وفاته.

وتعد زيارة قبر الشاه تقليد سنوى تحرص عليه فرح ديبا منذ وفاة زوجها فى مصر، بعد أن غادر إيران عقب الثورة الإيرانية فى 16 يناير 1979، واستقبله الرئيس الراحل السادات، وجرت العادة فى السنوات الماضية، أن تشارك أفراد من عائلة بهلوى والإيرانيين الذين يعيشون خارج إيران بالمراسم، لوضع أكاليل الزهور على قبر الشاه وإضاءة الشموع على قبره ورفع علم الملكية الذى يحمل رمز الأسد والشمس.