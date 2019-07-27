شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الصحة يجتمع برئيسات التمريض بـ7 مستشفيات بمنظومة التأمين الصحى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكى مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيى القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأشاد الوفد بالمجهود الذى تبذله الممرضات، موجهةً بالاهتمام بحسن المظهر، والجدية فى العمل، والحصول على التدريبات على رأس العمل على أعلى مستوى، بما ينعكس على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

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وقال وفد وزارة الصحة: "لا تهاون فى حق المريض"، ومؤكدا ضرورة الاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها الكوادر الطبية التى تم تدريبها فى إنجلترا، إضافةً إلى الاهتمام باللياقة البدنية لكافة أعضاء الفريق الطبى من أطباء وممرضات وصيادلة.

وعقد الوفد اجتماعا ثانياً مع الصيادلة بالمستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، مؤكدا أنه لا وجود للصيدلية بشكلها التقليدي في المنظومة الجديدة، وموجهةً بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية، وضرورة مراجعة الصيادلة بمستشفيات المنظومة لبروتوكولات العلاج، إضافةً إلى توعية المرضى بطبيعة الأدوية والآثار الجانبية لها.