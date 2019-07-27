شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضبط مسئول بتعليم قنا يمارس مهنة الطب داخل عيادته الخاصة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة منذ قليل، من ضبط مسئول مشتريات يعمل بإدارة قنا التعليمية، أثناء ممارسته لمهنة الطب داخل عيادته الخاصة بمدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة عن تردد عدد كبير من المواطنين على إحدى العيادات الخاصة بمركز مدينة حرجا، وأن هناك شبهات حول مقدم الخدمة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم استهداف العيادة محل الواقعة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وتم ضبط "فتحى. م. ا" مسئول مشتريات لإدارة قنا التعليمية داخل حجرة الكشف بالعيادة أثناء إجرائه أعمال الفحص الطبى لإحدى السيدات، وتم التحفظ على سماعة كشف وجهاز قياس ضغط ودفتر روشتات.

تم التحفظ المتهم والمضبوطات، وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بقيامه بممارسة مهنة الطب، وتم اقتياد المتهم لقسم شرطة جرجا للتحقيق وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة.

Advertisements



















