شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى يوليو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وفدا من وزارة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ظهر اليوم، اجتماعًا بمقر غرفة عمليات التأمين الصحى الشامل الجديد.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكى مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيى القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، والدكتور محمد عبد الرحمن مستشار الوزيرة لقطاع الدعم الفنى والمشروعات، وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الاجتماع تناول استعراض تدريب عملى من خلال "الداتا شو" للفريق الطبى بمستشفى النصر التخصصى للأطفال، لقياس اللياقة البدنية.

وأضافت وزارة الصحة مجاهد أنه تم التوجيه بإعداد خطة استثمارية لـ26 محافظة المتبقية لتأهيلها لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وخاصةً محافظات: الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، مشيرةً إلى تطبيق المنظومة بالخمس محافظات فى الأول من يوليو من العام القادم 2020.

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وشددت وزارة الصحة على أهمية الاستفادة من الخبرات المكتسبة من تطبيق المنظومة فى محافظة بورسعيد، عند تأهيل المحافظات التالية، مع تطبيق المعايير الدولية ومراعاة عدد سكان كل محافظة.

وأشارت الوزارة، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من دور القطاع الخاص فى المنظومة الجديدة بما يعود بالنفع على المرضى، إضافةً إلى تشجيع الاستثمار فى القطاع الصحى، بما يتوافق مع احتياجات المنظومة.

وقال إن الصحة هدف قومى، وأن تغيير ثقافة كيفية تقديم الخدمة للمرضى من أولويات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، لاسيما الاهتمام بالمظهر، إلى جانب تقديم أفضل خدمة طبية.

ومن جهته وجه اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد الشكر للعاملين بوزارة الصحة نيابة عن مواطنى بورسعيد، مؤكدًا رضا المواطنين عما تم إنجازه فى المنظومة الجديدة، ومشددًا على استمرار السعى نحو تقديم الأفضل دائمًا.