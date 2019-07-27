شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الساعة 6.. التعليم العالى تعلن غدا نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها: يجرى موظفو مكتب التنسيق حاليا أعمال فرز وترتيب الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق، الذين انتهى موقع التنسيق من تسجيل رغباتهم مساء أمس الجمعة، بعد انتهاء المدة الرسمية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لطلاب هذه المرحلة.

يجرى موظفو مكتب التنسيق حاليا أعمال فرز وترتيب الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق، الذين انتهى موقع التنسيق من تسجيل رغباتهم مساء أمس الجمعة، بعد انتهاء المدة الرسمية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لطلاب هذه المرحلة.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باتباع الأساليب العلمية في إعداد اللاعبين وتدريبهم وتذليل جميع الصعوبات أمامهم من أجل المنافسة الجادة في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكداً على التعامل مع جميع مكونات المنظومة الرياضية بما في ذلك النواحي البدنية والنفسية والغذائية والصحية إلى جانب التدريبية والفنية، وذلك بالنظر لكون الرياضة تمثل منظومة متكاملة تشمل العديد من العناصر المتداخلة.

قرر ديان سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا إستبدال الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه مع إنطلاق الشوط الثاني من عمر المباراة الودية أمام تشارلتون المقامة حالياً ضمن إستعدادات "الفيلانز" لخوض منافسات الموسم الجديد.

تستعد جامعة الأزهر لفتح باب التسجيل للمرحلة الأولى من تنسيق الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2019-2020 ، الأسبوع الجارى عبر بوابة الحكومة المصرية، حيث ينقسم العمل بتنسيق الأزهر إلى 3 مراحل .

أحال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، وليد هنيدى مدير مكتب وزير التموين السابق إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع يقدر بسبعة ملايين ونصف المليون.

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أكد وزير الرى، رئيس بعثة الحج المصرية، أن ضيوف الرحمن المصريين يتوافدون على الأراضي المقدسة تباعاً لأداء الركن الأعظم في الإسلام، وسط تسهيلات وتيسيرات لهم.

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قطعة أرض فضاء تقدر بحوالى 60 فدان (252 ألف م2 ) بمدينة السلام تمكنت أجهزة الحى من استردادها من بعض معتادى الاعتداء على أراضى الدولة .

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس حققت أعلى عائد في ميزانيتها للعام الثاني على التوالي 30 يونيو 2019.

في إطار زيارة أعضاء جمعية الصداقة المصرية الفرنسية لفرنسا، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو العلا، زار الوفد المصري مجلس الشيوخ الفرنسي. وبناء على طلب من الجانب الفرنسي فى جلسة غير رسمية. قدمت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب أغنيتين واحدة عن مصر، والأخرى عن تاريخ فرنسا باللغة الفرنسية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

ودعت تونس الخضراء، اليوم السبت رئيسها الراحل محمّد الباجى قايد السبسى الذى توفى الخميس الماضى بالمستشفى العسكرية، متأثرًا بوعكة صحية أصابته، وهو تاريخ تزامن مع الذكرى 62 لعيد الجمهوريّة، وينقل إلى مثواه الأخيرة بمقابر الجلاز، التى أوصى بالدفن فيها، بالقرب من والديه، فى جنازة وطنية شارك فيها ملوك ورؤساء الدول، والشعب التونسى الذى أصر على التواجد والحضور فى الأماكن التى سار فيها موكب الجثمان.

وضعت إمبراطورة إيران السابقة، اليوم السبت، إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الأسبق الراحل محمد أنور السادات والنصب التذكارى بمدينة نصر، وذلك فى مستهل جولتها بالقاهرة، لإحياء ذكرى وفاة زوجها رضا شاه بهلوى الـ 39.