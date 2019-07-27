شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الحج: 27 ألفا و313 حاجا وصلوا للأراضى المقدسة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الموارد المائية والرى، رئيس بعثة الحج، عن وصول 27 ألف و313 حاج إلى الأراضى المقدسة منهم 11 ألف و769 من بعثة قرعة الداخلية و2813 من بعثة التضامن و12 ألف و737 من بعثة السياحة منهم 11 ألفا و994 برى و743 طيران.

وشدد رئيس بعثة الحج، خلال الاجتماع التنسيقى الرابع لمتابعة الاستعدادات النهائية لموسم الحج بضرورة التنسيق بين رؤساء البعثات الخاصة بقرعة وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية والسياحة، للوصول إلى أفضل السبل التى تيسر على كافة الحجاج رحلة الحج وضرورة التنسيق الاعلامى المسبق ومعالجة كافة السلبيات السابقة وتلافيها ووجه بتقديم التسهيلات للحجاج ومودعيهم واستمرار تفعيل غرفة العمليات الموحدة بالشكل الأمثل لتقديم كافة المعلومات للحجاج والرد على استفساراتهم وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة خاصة من كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال ممثلو شركة مصر للطيران، إنه تم العمل على تقليص زمن الانتظار فى المطارات إلى 4 ساعات بدلا من 6 طبقا لتوصيات الاجتماعات السابقة وانتظام مواعيد الإقلاع والهبوط اليومى خلال سفر الحجاج ووجود سيولة فى الصالة الموسمية بمطار القاهرة ولا وجود لاى نسبة التأخير فى الرحلات وعدد الرحلات اليومية يتراوح بين 18-20 رحلة.

وأكد انتظام الحركة بمطار برج العرب وجاهزية مطارات الغردقة والأقصر وأسوان لسفر الحجاج والتنسيق الكامل شركة مصر للطيران وسلطة الطيران المدنى.

وطالب رئيس البعثة بضرورة تعويض الحجاج على أى تأخير أو متاعب يتعرضوا لها وتوفير كافة سُبل الراحة لهم.

من جانبهم أكد ممثلو البعثات الثلاثة على الانتشار المكثف للمفتشين لمتابعة وصول ضيوف الرحمن، وتسكينهم، وفحص التزام الشركات المنفذة لبرامج الحج السياحى، والتزامها بتوفير وسائل النقل فى أماكن السكن البعيدة عن الحرم المكى لأداء الصلاة بالحرم.

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وأشاد ممثل وزارة الداخلية بالمجهودات التى بذلتها شركة مصر الطيران لحل مشكلة سفر بعض الحجاج وتقديم مواعيد عودتهم والتيسير عليهم وأفاد بأن البعثة بحالة مطمئنة ويتم استقبال الحجاج طبقا للخطط الموضوعة.

وقال ممثل بعثة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إنه تم تسكين من وصل من الحجاج بالمدينة المنورة بفنادق تبعد عن الحرم 300 متر حد أقصى وتم عمل حفل استقبال للحجاج بكل فندق وتوزيع الهدايا وعرض الإرشادات اللازمة وسيتم تفويج أول مجموعة منهم لمكة غدًا وأن هناك حالة واحدة مريضة وبالمستشفى وتحتاج إلى دعامة بالقلب، موضحا أن بعثة التضامن تضم 12 ألفا و353 حاج سافر منهم 2813 حاج حتى الآن.

وقال ممثل وزارة السياحة، إنه تم إرسال 40 مفتش تابعين للوزارة لمعاينة سكن الحجاج التابعين لها ومطابقتها بالمواصفات التى أقرتها الوزارة على شركات السياحة التابعة لها، أنه تم مراعاة عدم تسكين الحجاج فى الصالات، والالتزام بالضوابط الموضوعة فى نقل الحجاج، مع إلغاء ترخيصها فى حال اخلالها لضوابط التنظيم الموضوعة، فضلا عن إعداد غرفة عمليات لمتابعة كافة المجريات وأية أحداث طارئة، لافتا إلى أن عدد الحجاج التابعين لهم بلغ 36 ألف حاج سافر منهم حتى الآن 12 ألفا و737 حاجا.

وقال ممثل وزارة الأوقاف، إنه تم توجيه الخطباء المشاركين فى بعثة الحج التواجد فى مقرات البعثات المختلفة للرد على استفسارات الحجاج والتيسير عليهم قدر الإماكن والالتزام بالزى الأزهرى، لافتا إلى أنه تم سفر 16 واعظا حتى الآن من الـ54 واعظا وواعظة الممثلين للبعثة.

وبخصوص البعثة الطبية فقد غادرت البعثة وتعمل على متابعة كافة الحجاج المصريين وحالة الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية مطمئنة وتلقى رئيس البعثة تقريرا عن الحالة الصحية للحجاج يفيد بأنه حتى الآن بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية بالعيادات الخاصة بالبعثة الطبية 3090 حاج وتم تحويل 13 حاجا إلى المستشفى لتلقى العلاج وتماثل 3 حجاج للشفاء ولازال 10 حجاج تحت الملاحظة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، كما أكد أن عدد الحالات التى تعانى من الفشل الكلوى وقامت بعملية الغسيل الكلوى هى 6 حالات بـ7 مرات غسيل وعدد حالات الأورام التى قامت بجلسات علاج الأورام هى حالة واحدة وتقوم البعثة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة الحجاج المصريين والعمل على حل أى مشاكل يتعرض لها الحجاج مع ملاحظة وجود ثلاث حالات فى حالة حرجة من كبار السن ( فوق 65 سنة) من ذوى الأمراض المزمنة.

ووجه رئيس بعثة الحج بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات لعمل غرفة العمليات بالأراضى المقدسة على مدار الساعة والتنسيق الكامل بين كافة البعثات لمواجهة أى مشاكل طارئة والعمل على حلها بشكل عاجل متمنيًا خروج موسم الحج بالشكل الأمثل.