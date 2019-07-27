الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج "بمكة والمدينة" تستقبل 4697 حاجا مصريا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعثة الحج الطبية عن استقبال حتى اليوم السبت، 4697 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 3159 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 1538 حالة في المدينة المنورة، لافتاً إلى دخول 15 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 5 حالات بعد تمام شفائهما، وما زالت هناك 10 حالات تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأشار الدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 10 حالات بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوى، لافتاً إلى أن الفريق الطبى يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوى، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبى بالبعثة الطبية بالمرور يومياً على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأضاف: لا يوجد أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيراً إلى أن الفريق الوقائى مستمر فى تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.