شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج "بمكة والمدينة" تستقبل 4697 حاجا مصريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعثة الحج الطبية عن استقبال حتى اليوم السبت، 4697 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 3159 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 1538 حالة في المدينة المنورة، لافتاً إلى دخول 15 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 5 حالات بعد تمام شفائهما، وما زالت هناك 10 حالات تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.
وأشار الدكتور محمد ضاحى، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 10 حالات بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوى، لافتاً إلى أن الفريق الطبى يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوى، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبى بالبعثة الطبية بالمرور يومياً على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.
وأضاف: لا يوجد أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيراً إلى أن الفريق الوقائى مستمر فى تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج "بمكة والمدينة" تستقبل 4697 حاجا مصريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.