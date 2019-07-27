شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية: الأسئلة بدون أخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صباح اليوم السبت الموافق 27 يوليو 2019 طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي" امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

Advertisements

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، أبرزها انتحال شخص يدعى "س. أ. س" صفة الطالب "ع.م.أ" في محافظة الجيزة وتم إلقاء القبض علي الشخص البديل وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشرطة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، كما رصدت حيازة عدد من الطلاب لأجهزة التليفون المحمول داخل اللجان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب وتحويل الملاحظين ورئيس اللجان والمراقب الأول للتحقيق.

وتفقد رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم، لجان سير الامتحانات للمدارس الفنية (الدور الثاني) بمحافظتي الجيزة والقاهرة للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان.