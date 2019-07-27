شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: حجاج الجمعيات الأهلية بخير ولا يوجد سوى حالتين بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت وزارة التضامن الاجتماعى التقرير الخاص بغرفة العمليات المركزية التابعة لبعثة حج الجمعيات لهذا العام حيث اطمأنت الوزارة على انتظام عمليات التفويج منذ بدء عمل الجسر الجوى لنقل حجيج الجمعيات الأهلية فى 23 من يوليو الجارى، وأن الحالة الصحية لضيوف الرحمن جيدة، حيث وجهت وإلى ببذل كل الجهود الممكنة وتسخير جميع الطاقات والإمكانات للتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن خاصة من المرضى وكبار السن، ليتمكنوا من إتمام مناسكهم وأداء الشعائر المقدسة.

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ومن جانبه قال أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة الحج بالوزارة، إن أولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لمكة ستصل غدًا الأحد تحمل 563 حاجا من القاهرة والشرقية والوادى الجديد من مطار القاهرة، كما سيتم تفويج 400 حاج للمدينة المنورة من حجاج الشرقية والمؤسسة إضافة إلى أنه سيتم تفويج 1410 حجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة .

وأضاف عبد الموجود، أن حالة الحجاج مطمئنة وأنهم يتلقون الرعاية الكاملة من أعضاء البعثة من كافة الخدمات ﻭانه لا يوجد سوى حالتين تم احتجازهم بالمستشفيات من الدقهلية والمنوفية ويتم تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم بمستشفيات الملك فهد والأنصار، كما قامت البعثة من خلال ما اتخذته من قاعدة البيانات المتكاملة للحجاج بإعادة 5 حجيج تائهين الى فنادقهم ،كما يتم الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579 .