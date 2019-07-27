وزير النقل يشهد تشغيل 20 عربة قطار بعد إعادة تأهيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

شهد وزير النقل، اليوم السبت، تشغيل 20 عربة مطورة تم إعادة تأهيلها وتطويرها في مصنع سيماف كدفعة أولى ضمن خطة تطوير وإعادة تأهيل 200 عربة مطورة، في إطار خطة وزارة النقل لتطوير وإعادة تأهيل أسطول عربات السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة في مرفق السكك الحديدية.

واستقل الوزير قطار رقم 549 المتجه من القاهرة الى طنطا بخط منوف في المسافة من القاهرة حتى شبرا.

وأعلن وزير النقل، خلال جولته، تشغيل 6 قطارات من هذه العربات كخدمة مميزة على خط القاهرة منوف بدءًا من اليوم، لافتا إلى أن قطار رقم 549 مكون من 7 عربات تم تطويرها وجرار تم تطويره في إيرماس، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد إدخال عربات أخرى تم تطويرها مع توالي توريدها من مصنع سيماف لاستيعاب الكثافات العالية من الركاب.

وقال إن دخول هذه العربات بعد تحسينها للخدمة يتزامن مع الاستعداد لتشغيل جداول عيد الأضحى المبارك، بما يعود إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مشيرًا إلى انه سوف يتم استصحاب القطارات بأفراد أمن ونظافة للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة، وكذلك التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بتوفير الحراسة داخل القطار وفي أحواش مبيت العربات.

وأوضح، أن الوزارة تسير في اتجاهين فيما يتعلق بأسطول عربات السكك الحديدية، الأول يتعلق بتطوير وتحسين عربات الأسطول الحالي، والثاني يشمل التعاقدات الجديدة التي تعتبر الأضخم في تاريخ السكك الحديدية والتي شملت التعاقد على تصنيع وتوريد ١٣٠٠ عربة سكة حديد جديدة للركاب من شركة ترانسماش الروسية، والتعاقد على تصنيع وتوريد ٦ قطارات جديدة من شركة تالجو الإسبانية.