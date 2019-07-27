ننشر تقرير غرفة عمليات الدور الثاني للدبلومات الفنية: شخص ينتحل صفة طالب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

بدأ طلاب شهادة إتمام دراسة الدبلومات الفنية بأنواعها "صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي"، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

وبحسب بيان صحفي، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، وحرروا محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، أبرزها: انتحال شخص يدعى "س. أ. س" صفة الطالب "ع.م.أ" في محافظة الجيزة، وجرى إلقاء القبض علي الشخص البديل وتحرير محضر بالواقعة واستدعاء الشرطة والشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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وجرى رصد حيازة عدد من الطلاب لأجهزة التليفون المحمول داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب وتحويل الملاحظين ورؤساء اللجان والمراقبين الأول للتحقيق.

وتفقد رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، اليوم، لجان سير الامتحانات، بمحافظتي الجيزة والقاهرة للاطمئنان على سير الامتحانات وانضباط الطلاب داخل اللجان.

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