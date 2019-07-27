الداخلية في أسبوع.. ضبط 600 كيلو حشيش و9 كيلو هيروين - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام، فيديو يرصد الأجهزة الأمنية خلال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 659 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها على 714 متهما وبحوزتهم كمية من الحشيش بلغت 633,764 كيلو جرام، وكمية البانجو المخدر وزنت 482,393 كيلو جرام.

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وأثمرت الحملات عن ضبط كمية من مخدر الأفيون وزنت 445 جراما، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 9,225 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 270,0 جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 4,645 كيلو جرام، و59,483 قرص مخدر مختلف الأنواع.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.