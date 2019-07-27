أخبار مصر | عيادات البعثة الطبية للحج "بمكة والمدينة" تستقبل 4697 حاجًا مصريًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عيادات البعثة الطبية للحج "بمكة والمدينة" تستقبل 4697 حاجًا مصريًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى اليوم السبت، 4697 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 3159 حالة مرضية بمكة المكرمة، و1538 حالة في المدينة المنورة، لافتًا إلى دخول 15 حالة للمستشفيات السعودية ، فيما غادرت 5 حالات بعد تمام شفائهما، وما زالت هناك 10 حالات تتلقي العلاج اللازم حتى الآن.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ10 حالات بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة الطبية بالمرور يوميًا على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد "ضاحي" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.