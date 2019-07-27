أخبار مصر | ضبط وإعدام نصف طن لحوم فاسدة بجنوب سيناء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط وإعدام نصف طن لحوم فاسدة بجنوب سيناء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مراقبة اﻷغذية بصحة جنوب سيناء من ضبط وإعدام ٤٩٠ كيلو لحوم فاسدة خلال حملات شنتها علي المنشآت الغذائية بكافة مدن المحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

كان قد شدد الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل الوزارة، بتكثيف المرور وتشديد الرقابة علي أماكن تداول اﻷغذية والمشروبات إستعدادا لعيد اﻷضحي المبارك، تنفيذا لذلك تشكلت لجنة برئاسة دكتور أيمن الشناوي مدير مراقبة اﻷغذية بالمديرية، وعضوية مفتشي الاغذية باﻹدارة ومكتب صحة طور سيناء، باﻹضافة الي مجموعة من مفتشي اﻷغذية بمكاتب الصحة بكافة مدن المحافظة.

تم المرورعلي ١٠٤ منشأة للتأكد من سلامة اﻷغذية والمشروبات حرصا علي الصحة العامة وسلامة المواطنين وحمايتهم من أية ممارسات ضارة، تم خلالها ضبط وإعدام ٤٩٠ كيلو لحوم فاسدة كما تم ضبط وإعدام ٢٦ لتر من السوائل غير صالحة لﻹستهلاك اﻵدمي، كما قام فريق العمل بتحرير عدد ٢١ محضر لنقص اﻹشترطات الخاصة بالنظافة العامة وكذا تحرير ٥٨ محضر لعدم حمل شهادات صحية تفيد خلو المشتغلين باﻷغذية والمشروبات من اﻷمراض المعدية والتي تنتقل عن طريق الطعام، كما تم سحب عدد عينات من المواد الغذائية المختلفة وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات الصحية.