أخبار مصر | طقس الأحد.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 36 درجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الأحد.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 36 درجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد، غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلاً.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس وغرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، كالتالي:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.