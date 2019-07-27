أخبار مصر | مركز الأزهر للفتوى ينظم المؤتمر الجاهيري الأول لبرنامج التوعية الأسرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز الأزهر للفتوى ينظم المؤتمر الجاهيري الأول لبرنامج التوعية الأسرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اللقاء الجماهيري الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، فى الفترة من 29 - 31/ يوليو الجاري تحت عنوان: «الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء».

يحضر المؤتمر اللواء أركان حرب حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية و الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأستاذ الدكتور نظير عياد ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل، وعدد من قيادات الأزهر الشريف، وممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية، وأساتذة الجامعة، ومنظمات المجتمع المدني، والقيادات التنفيذية والسياسية بمحافظة الإسماعيلية.

جدير بالذّكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد أطلق برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة في مطلع مارس الماضي تحت شعار: «#أسرة_مستقرة = #مجتمع_آمن» في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكافة أبناء الأزهر بمختلف تخصصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع ومعايشة الجماهير والوقوف على همومهم ومشكلاتهم الاجتماعية، والبحث عن حلول ناجحة وواقعية لها.