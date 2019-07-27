أخبار مصر | التعليم تعلن حصيلة تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم تعلن حصيلة تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وصول عدد طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، إلى 91142 طالب/طالبة تقدموا بتظلم من نتيجة الامتحانات حتى الآن.

وأوضح خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن العدد الكبير للتظلمات بسبب ارتفاع المجاميع هذا العام وارتفاع الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى من التنسيق.

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وبلغت إجمالي عدد كراسات الامتحانات المتظلم من نتائجها في الدور الأول 268988 كراسة امتحان.

كما بلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة اللغة العربية 49855 تظلم، كما بلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة التاريخ 5238 تظلم، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة الفيزياء 40055 تظلم، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة الكيمياء 33694 تظلم، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة مادة الأحياء 31563، وبلغت عدد التظلمات الخاصة بكراسات مادة الرياضيات البحتة 15198.

وكانت الوزارة قد فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء الماضي 16 يوليو 2019 وتستمر لمدة (ثلاثون يومًا).