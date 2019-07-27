أخبار مصر | وزيرة الصحة تجتمع بالصيادلة ورئيسات التمريض بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تجتمع بالصيادلة ورئيسات التمريض بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا، اليوم، بمقر هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، مع رئيسات التمريض بـ٧ مستشفيات تابعة للمنظومة الجديدة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، وعدد من قيادات الوزارة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزيرة أشادت بالمجهود الذي تبذله الممرضات، موجهةً بالاهتمام بحسن المظهر، والجدية في العمل، والحصول على التدريبات على رأس العمل على أعلى مستوى، بما ينعكس على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأضاف أن الوزيرة شددت على أنه لا تهاون في حق المريض، ومؤكدةً ضرورة الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الكوادر الطبية التي تم تدريبها في إنجلترا، إضافةً إلى الاهتمام باللياقة البدنية لكافة أعضاء الفريق الطبي من أطباء وممرضات وصيادلة.

وتابع بأن وزيرة الصحة عقدت اجتماعًا ثانيًا مع الصيادلة بالمستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدةً أنه لا وجود للصيدلية بشكلها التقليدي في المنظومة الجديدة، وموجهةً بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية، وضرورة مراجعة الصيادلة بمستشفيات المنظومة لبروتوكولات العلاج، إضافةً إلى توعية المرضى بطبيعة الأدوية والآثار الجانبية لها.