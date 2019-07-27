أخبار مصر | الصحة: الاهتمام بالصحة هدف قومي وتعظيم الاستفادة من دور القطاع الخاص في منظومة التأمين الشامل الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: الاهتمام بالصحة هدف قومي وتعظيم الاستفادة من دور القطاع الخاص في منظومة التأمين الشامل الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ظهر اليوم، اجتماعًا بمقر غرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لشئونت المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، والدكتور محمد عبدالرحمن مستشار الوزيرة لقطاع الدعم الفني والمشروعات، وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول استعراض تدريب عملي من خلال "الداتا شو" للفريق الطبي بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، لقياس اللياقة البدنية.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بإعداد خطة استثمارية للـ٢٦ محافظة المتبقية لتأهيلها لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وخاصةً محافظات: الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، مشيرةً إلى تطبيق المنظومة بالخمس محافظات في الأول من يوليو من العام القادم ٢٠٢٠.

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وتابع أن وزيرة الصحة والسكان شددت على أهمية الاستفادة من الخبرات المكتسبة من تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، عند تأهيل المحافظات التالية، مع تطبيق المعايير الدولية ومراعاة عدد سكان كل محافظة.

وأشار إلى أن الوزيرة أكدت على تعظيم الاستفادة من دور القطاع الخاص في المنظومة الجديدة بما يعود بالنفع على المرضى، إضافةً إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، بما يتوافق مع احتياجات المنظومة.

وقال إن الوزيرة شددت على أن الصحة هدف قومي، وأن تغيير ثقافة كيفية تقديم الخدمة للمرضى من أولويات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لاسيما الاهتمام بالمظهر، إلى جانب تقديم أفضل خدمة طبية.

ومن جهته وجه اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد الشكر لوزيرة الصحة نيايةً عن مواطني بورسعيد، مؤكدًا رضا المواطنين عما تم إنجازه في المنظومة الجديدة، ومشددًا على استمرار السعي نحو تقديم الأفضل دائمًا.