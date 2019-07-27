أخبار مصر | برلمانية: الإنفلات الأخلاقي أكثر خطرًا على مصر من الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: الإنفلات الأخلاقي أكثر خطرًا على مصر من الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبرت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن الدراما والسينما المصرية أسهمتا بشكل كبير في انتشار الجرائم بشكل عام والجرائم الأسرية بشكل خاص دون مبرر من خلال مشاهد حرق الإبن لأبيه أو قتل الأب لأولاده واغتصاب بناته.

وقالت فهيم، إن ما حدث في محافظة البحيرة من جريمة قتل بشعة بمثابة جرس إنذار وتدق ناقوس الخطر، بعدما تجرد شاب من مشاعر الإنسانية تجاه والده المُسن وأشعل النيران في جسده، بسبب خلافات بينهما في إحدى قرى مركز أبو المطامير وقيامه بمطاردة والده صاحب الـ75 عامًا، وإلقاء مادة حارقة عليه وإشعال النيران فيه، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى التحرك عاجلًا قبل آجلًا، ومن ثم تشديد الرقابة على الأعمال الدرامية.

وتابعت:" أن الدراما تفتقد فلسفة ورؤية إخلاقية حيث نقلت قبحًا وجملته، ونقلت انحطاطًا ورفعته إلى أعلى، حيث أصبح هدف المنتجين هو تحقيق الربح على حساب قيم وأخلاق المجتمع، ولفتت إلى أننا في أمسّ الحاجة إلى إستعادة منظومة القيم والأخلاق للمجتمع، لمواجهة هذا الإنفلات الأخلاقي الذي أصبح أكثر خطرًا على مصر من الإرهاب، الذي يتحتدم علينا جميعًا التكاتف لمواجهته بكل السبُل.