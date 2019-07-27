مصر | محام يفجر مفاجأة بشأن سجين بمدينة نصر: مصاب بالإيدز

وفجر محامي المتهم، مفاجأة من العيار الثقيل إذ أكد أن المتهم مصاب بالإيدز وذلك ما أثبته تقرير الطب الشرعي ورغم ذلك رفضت النيابة نقله إلى المصحة لتلقي العلاج.

وأضاف المحامي من أسرة مرموقة وكان يعمل مرشدا سياحيا ولكن أصدقاء السوء التفواه حول وأخذوة إلى طريق الضياع.

وتعود البداية أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنوا من ضبط " ت.ك" 39 عام يتعاطي مخدر الهيروين في الشارع الرئيسي بالمنطقة وضبط بحوزته تذكرة من مخدر الهيروين، واتخذت الإجراءات القانونية وحرر محضر وتوالت النيابة التحقيق.