مصر | حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بطعن سائق بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بطعن سائق بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بطعن سائق بهدف السرقة بمنطقة النزهة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن بداية الواقعة أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة للمنطقة، شكت في احدي الأشخاص أثناء وقوفه في الشارع الرئيسي واستقلاله "توك توك" بالمنطقة وبحوزته سلاح أبيض "مطواه" وتبين أنه مسجل خطر، سبق اتهامه فى 5 قضايا ومطلوب للتنفيذ عليه فى قضية "سلاح"

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وبسؤاله عن مصدر "التوك توك" اعترف بسرقتها بالإكراه من احدي السائقين وطعنه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وتم التوصل إلى المجنى عليه وتبين أنه "مصاب بجرح قطع باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم" مبينة أثر ضربات، وبمواجهته بالمتهم تعرف علية على الفور، وقال أنه حال سيره "بالتوك توك" بدائرة قسم شرطة السلام أول، استوقفه المتهم مدعين أنه يريد أن يوصله بمكان ما، وعقب وصولهما فوجئ بقيامه بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة" المضبوطة بحوزته وطعنة وأصيب بالإصابة المشار إليها، واستولى علي كل ما يملك ولاذ بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحرر محضر وتوالت النيابة التحقيق.