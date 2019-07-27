مصر | تأجيل دعوى إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت" لـ17 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت" لـ17 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الطعن رقم 4162473 قضائية المقدم من المحاميان عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، لجلسة 17 اغسطس المقبل.

وتقدم الطاعنين بمستندات هامة للمحكمة منها عدة نماذج امتحانات للصف الاول الثانوى مما يثبت انه لم يكن هناك امتحان موحد لجميع الطلاب مما يخل يمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب واثناء الجلسة سألت هيئة المحكمة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هل الصف الاول الثانوى سيطبق عليه الثانوية والتراكمية العام القادم فى الصف الثانى ام لا؟ وجاءت الاجابة انه لن تطبق عليهم مما دفع الطاعنين للطلب من المحكمة اثبات هذا الاقرار واستجابت المحكمة لهم ورفعت الجلسة واصدرت قرارها بالتأجيل لجلسة 17 اغسطس المقبل مع الزام وزارة التعليم بتقديم ما يفيد تطبيق نظام الثانوية التراكمي على الطلبة ابناء المدعين والمتدخلين على الصف الثانى الثانوى للعام الدراسي 20192020 والعام 20202021 وتكليف رئيس قطاع التعليم العام بالمثول امام المحكمة الجلسة القادمة.

وكان المحاميان عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس المحاميان، طالبا فى جلسات سابقة، باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.

كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة. التراكمية.