مصر | تأجيل دعوى إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت" لـ17 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل دعوى إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت" لـ17 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتقدم الطاعنين بمستندات هامة للمحكمة منها عدة نماذج امتحانات للصف الاول الثانوى مما يثبت انه لم يكن هناك امتحان موحد لجميع الطلاب مما يخل يمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب واثناء الجلسة سألت هيئة المحكمة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هل الصف الاول الثانوى سيطبق عليه الثانوية والتراكمية العام القادم فى الصف الثانى ام لا؟ وجاءت الاجابة انه لن تطبق عليهم مما دفع الطاعنين للطلب من المحكمة اثبات هذا الاقرار واستجابت المحكمة لهم ورفعت الجلسة واصدرت قرارها بالتأجيل لجلسة 17 اغسطس المقبل مع الزام وزارة التعليم بتقديم ما يفيد تطبيق نظام الثانوية التراكمي على الطلبة ابناء المدعين والمتدخلين على الصف الثانى الثانوى للعام الدراسي 20192020 والعام 20202021 وتكليف رئيس قطاع التعليم العام بالمثول امام المحكمة الجلسة القادمة.
وكان المحاميان عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس المحاميان، طالبا فى جلسات سابقة، باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.
كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة. التراكمية.