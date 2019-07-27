مصر | زوجة تطلب الطلاق بسبب "الأهلي": ابني كان بيموت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجة تطلب الطلاق بسبب "الأهلي": ابني كان بيموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت زوجة دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطالب فيها بإلزام زوجها بدفع النفقة ومصاريف طفلها.

وقالت: "أ.م" تزوجنا منذ 4 أعوام ولدينا طفل عمره عامان، وتعرفنا عن طريق العمل وأصبحت هناك معرفة مسبقة بيننا قبل الزوج والارتباط، ولطالما شعرت بغضبة وتعصبة الكروي ولكني ظننته كأي رجل يهتم بالكرة ولم أكن أعلم أنها ستكون سبب دمار حياتي الزوجية.

وأضافت الزوجة: بعد زوجنا بفترة لاحظت مدى إهماله لحياتنا الزوجية وسهراته الكثيرة خارج المنزل وعصبيته الشديدة التي كان ينتج عنها خلق خلافات كبيرة بسبب خسارة النادي الذي يشجعه، ولهذا السبب تركت المنزل أكثر من مرة.

واستكملت الزوجة: آخر هذة المشكلات والتي كانت لا تحتمل منذ أيام أثناء عرض ماتش الدوري، تعرض ابننا لنوبة مرض شديدة وتوجب نقله إلى المستشفى ولكنه تجاهل الوضع قائلا: "انتظري لانتهاء الماتش"، وكانت صدمتي كبيرة لا توصف من هذا الرجل الذي تزوجت منه، لم أنتظره ونزلت بابني إلى المستشفى حيث تبين أصابته بنزلة معاوية حادة وبسبب إهماله كان من الممكن أن نفقد ابننا بسبب الماتش.