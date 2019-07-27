مصر | حبس متهمي التشاجر بمعرض التسويق بالأهرام 4 أيام على ذمة التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متهمي التشاجر بمعرض التسويق بالأهرام 4 أيام على ذمة التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة ثاني مدينة نصر بحبس المتهمين في مشاجرة نشبت بين شركتين أمس في المعرض العقاري للتسويق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبسماع أقوال المتهمين في تحقيقات النيابة، قال "كريم إبراهيم" أحد أطراف التشاجر، إن شركة "ا. العقارية " هي من بدأت في افتعال الشجار، فيما قال عمرو حسين: أننا نرفض الصلح بشكل كلي ونريد تعويضات عن كل ما حدث لنا من إصابات.

وكان شهد معرض الأهرام العقاري، مشاجرة كبرى بين عدد من الشركات المشاركة، وذلك بعدما اشتبك موظفو التسويق مع بعضهم لخلافهم على جذب العملاء.

وكانت بدأت المشكلة عندما بدأت بتشاجر موظفي التسويق في شركتين بسبب جذب العملاء، حيث أراد كل موظف جذب العملاء لشركته دون الأخرى، وتطورت إلى الضرب بالكراسي الموجودة في صالات العرض، وطفايات الحريق والزجاجات".

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير محضر للشركتين وإلزامهما بدفع غرامة مالية عما بدر منهما أثناء المعرض، مع منعهما من المشاركة في معرض الأهرام العقاري مرة أخرى".

Advertisements

وظهر في الفيديو الذي تداولته صفحات وسائل التواصل الاجتماعي تدخل رجال الأمن لفض المشاجرة، باستخدام طفايات الحريق لتفريق موظفي الشركتين.

وأثارت المشاجرة أزمة كبرى في المعرض، حيث خرج جميع الزوار فور حدوثها، وتعالت الأصوات ما سبب حالة من الفزع للموجودين.

وكانا قد انطلقت فعاليات المعرض العقاري السنوي الذي تنظمه مؤسسة "الأهرام" بعنوان "اكتشف أفضل فرص الاستثمار، مساء الخميس، حيث يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من 25 إلى 28 يوليو الحالي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

ويأتي هذا المعرض من أجل دعم الأسواق العقارية المصرية التي تعد قاطرة التنمية وأكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويشارك في هذا المعرض أكثر من 52 شركة من كبريات شركات التطوير العقاري بمصر.