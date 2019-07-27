مصر | محامي حلمي بكر: طليقته وبلطجيتها سرقوا 15 ألف جنيه وهاتفا محمولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محامي حلمي بكر: طليقته وبلطجيتها سرقوا 15 ألف جنيه وهاتفا محمولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح اللواء سامي حسين، محامي الموسيقار حلمي بكر، أن النيابة اليوم استمعت لأقوال موكله، بعد واقعة الاعتداء عليه داخل شقته، مضيفًا أننا وجهنا لطليقته تهمه الاعتداء والإتلاف والضرب ودخول مسكن بقصد ارتكاب الجريمة.

وكشف اللواء "حسن"، في تصريح لـ "الخليج 365"، أن طليقة الموسيقار "بكر" وبلطجيتها، قاموا بسرقة 15 ألف جنيه وهاتف محمول، حيث تهجمت طليقته وآخرين من البلطجية، على شقة "بكر"، وقامت بتكسير الغرفة يقع بابها خارج الشقة، فسيطرت عليها هي وآخرين من البلطجية وقامت بدق مسامير للاستيلاء على باقي أجزاء الشقة، مضيفًا أنه بسبب وجود البلطجية فقد سيطرته أن يمنعها.

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وأضاف "حسن"، لبوابة "الخليج 365"، أنه كانت هناك خلافات بين الموسيقار وطليقته، بسبب حضانة نجلتهم، مشيرًا أن طليقته كل فترة تأخذ مبلغ مالي نظير حضانة ابنتهم للموسيقار، وقبل الواقعة جاءت لذات الطلب،وعندما رفض قامت بالاعتداء عليه من قبل.

واستمعت النيابة اليوم، لأقوال الموسيقار"بكر"، وأنه سيتم استدعاء طليقته، لاستماع أقوالها.

وأوضح، أنه حرر محضرًا في قسم العجوزة برقم 19715، مثبتًا فيه كل ما حدث، بجانب شهود العيان في المنطقة الذين قاموا بالوقف بجانبي في الحادث الذي تعرض له من قبيل طليقته، مضيفًا أنه أثبت في المحضر التقارير الطبية التي كشفت عن تعرضه لإصابات بالغة على حد وصفه.