شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي للقبول بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر السبت، لمكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة، رافقه خلالها سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق بالوزارة، ومحمد محمود أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية للتنسيق.

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وأكد الوزير أن هدف هذه الزيارة هو متابعة أعمال التنسيق، وبدء حاملي الشهادات العربية والأجنبية في تسجيل رغباتهم، مطالبًا الطلاب بسرعة تسجيل رغباتهم وتحري الدقة في اختيارها واستكمالها بشكل جيد، والتأكد من تسجيلها على موقع التنسيق، وتسليم ملفاتهم في المواعيد المحددة لكل شهادة.

وتفقد «عبدالغفار» المباني المخصصة لاستقبال طلاب الشهادات العربية والأجنبية، والشهادات الفنية، واطمأن على جاهزية مكتب التنسيق لاستقبال هؤلاء الطلاب، مشددًا على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستمع الوزير خلال جولته إلى استفسارات الطلاب، وقام بالرد عليها، وطمأن الطلاب وأولياء أمورهم فيما يخص نسب القبول المتعلقة بالشهادات العربية والأجنبية، مؤكدا الالتزام بالعدالة في تنسيق كافة الطلاب.