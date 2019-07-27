شكرا لقرائتكم خبر عن النزول بتنسيق القبول بالثانوى العام بالقليوبية إلى 215 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، النزول بمجموع تنسيق القبول بالثانوى العام بمدارس القليوبية من 228 درجة إلى 215 درجة استجابة لطلبات أولياء الأمور.

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