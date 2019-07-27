شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول جهود تطوير المنظومة الكروية في مصر، وتطورات مشروع الموهبة والبطل الأولمبي، والاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بالإضافة إلى تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس في هذا الإطار باتباع الأساليب العلمية في إعداد اللاعبين وتدريبهم وتذليل جميع الصعوبات أمامهم من أجل المنافسة الجادة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مؤكداً على التعامل مع جميع مكونات المنظومة الرياضية، بما في ذلك النواحي البدنية والنفسية والغذائية والصحية إلى جانب التدريبية والفنية، بالنظر لكون الرياضة تمثل منظومة متكاملة تشمل العديد من العناصر المتداخلة.

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كما أكد الرئيس أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي والذي يهدف لاكتشاف وانتقاء المواهب وصقلها وإعدادها لأعلى المستويات الرياضية العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة عرض خلال الاجتماع تقريراً عن الجهود الجارية لتطوير المنظومة الكروية المصرية على جميع المستويات، ومستجدات تنفيذ مشروع رعاية الموهوبين في كرة القدم، والذي يهدف لانتقاء أفضل المواهب الكروية من جميع أنحاء مصر.

كما استعرض الدكتور أشرف صبحي أصداء النجاح الكبير الذي تحقق في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية والذي أظهر قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها المتعددة على مواجهة التحديات والتغلب عليها في وقت قياسي، الأمر الذي كان محل تقدير إقليمي وعالمي واسع، مشيراً إلى بلوغ نسب مشاهدة حفلي افتتاح وختام البطولة لما يزيد على مليار ونصف مليار مشاهد في جميع أنحاء العالم.

كما عرض وزير الشباب والرياضة الرؤية الاستراتيجية لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، في ضوء توجيهات الرئيس بإيلاء أعلى درجات الاهتمام لمراكز الشباب وتطويرها وتزويدها بمراكز خدمية وترفيهية متكاملة، كما استعرض السيد وزير الشباب والرياضة أيضاً جهود الوزارة في تطوير منظومة الطب الرياضي في مصر، وتنفيذ منظومة الربط الإلكتروني، وبرنامج المشاركة الرقمية للشباب الذي يهدف لتوعية الشباب بالعالم الرقمي وتعزيز قدراتهم على المشاركة المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات.