شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالموجود»: حالة الحجيج جيدة وأول أفواج حجيج الجمعيات الأهلية لمكة ستصل غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي التقرير الخاص بغرفة العمليات المركزية، التابعة لبعثة حج الجمعيات لهذا العام، حيث اطمأنت والى على انتظام عمليات التفويج منذ بدء عمل الجسر الجوي لنقل حجيج الجمعيات الأهلية في 23 من يوليو الجاري، وأن الحالة الصحية لضيوف الرحمن جيدة، حيث وجهت والى ببذل كل الجهود الممكنة وتسخير جميع الطاقات والإمكانات للتسهيل والتيسير على ضيوف الرحمن، خاصة من المرضى وكبار السن، ليتمكنوا من إتمام مناسكهم وأداء الشعائر المقدسة.

من جانبه، صرح أيمن عبالموجود، رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، أن أولى أفواج حجيج الجمعيات الأهلية لمكة ستصل غدا الأحد تحمل 563 حاجا من القاهرة والشرقية والوادي الجديد من مطار القاهرة، كما سيتم تفويج 400 حاج للمدينة المنورة من حجيج الشرقية والمؤسسة، إضافة إلى أنه سيتم تفويج 1410 حجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

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وأشار عبدالموجود إلى أن حالة الحجيج مطمئنة وأنهم يتلقون الرعاية الكاملة من طاقم البعثة من كافة الخدمات، ووفقا للتقارير الصادر عن البعثة عن أمس الجمعة فإنه لا يوجد سوى حالتين تم احتجازهما بالمستشفيات لحاجين من الدقهلية والمنوفية يتم تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم بمستشفيات الملك فهد والأنصار كما قامت البعثة من خلال ما اتخذته من قاعدة البيانات المتكاملة للحجيج بإعادة 5 حجيج تائهين إلى فنادقهم، كما يتم الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579 مشيرا إلى أن مقر البعثة هو فندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة.

وأضاف عبدالموجود أنه حاليا يتم عقد ندوات ولقاءات مكثفة لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة للتوعية بمناسك الحج والعمرة والإجابة على استفساراتهم من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بالشرح المُبسط لمناسك الحج والعمرة وتوضيح الأركان والواجبات والمبطلات وكل ما يحتاجه حجاج بيت الله الحرام لمعرفته

وعلى الجانب الآخر، تستمر مديريات التضامن الاجتماعي في دعم ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية، حيث صرح زيدان عبدالغفّار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء أنه في إطار الاستعدادات لتجهيز الحجيج لبدء التفويج تم تسليم تأشيرات الحجيج على حجاج جمعيات جنوب سيناء في احتفالية شهدها اللواء نادر حنفي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة الطور والشيخ عبدالحليم الجمال، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات مشيرا إلى موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي على زيادة حصة التأشيرات الممنوحة للمحافظة لتصبح 75 تأشيرة بدلا من 65 تأشيرة وقد تم إهداء الحجيج ملابس الإحرام وكتيبات حول مناسك الحج وسيتم توفير حافلات لتقل الحجيج مجانا للمطار، حيث من المقرر سفرهم الأربعاء المقبل.

وفى أسيوط صرحت د فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بأن المديرية نظمت لقاء موسعا بحجاج بيت الله الحرام بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية بحضور المشرفين الإداريين ومشرفين الجمعيات لإعطاء التعليمات بشأن الإجراءات التنظيمية بشأن الاستعداد للسفر لأداء فريضة الحج والتأكيد على مواعيد السفر وأماكن التجمع للسفر لمطار القاهرة وأيضا بعض الإرشادات الصحية وقد تم توزيع هدايا الوزارة من شنطة وملابس الإحرام عليهم، وأضافت الخياط بأن المديرية على مدى ثلاثة شهور قامت بتنفيذ 24 ندوة ولقاء للحجاج على مستوى جميع مراكز المحافظة لتوعيتهم بمناسك الحج والعمرة.

عبد الموجود : حالة الحجيج جيدة واول افواج حجيج الجمعيات الاهلية لمكة ستصل غدا

عبد الموجود : حالة الحجيج جيدة واول افواج حجيج الجمعيات الاهلية لمكة ستصل غدا

عبد الموجود : حالة الحجيج جيدة واول افواج حجيج الجمعيات الاهلية لمكة ستصل غدا