شكرا لقرائتكم خبر عن ختام برنامج الإعلام والتنمية المستدامة في أفريقيا للكوادر الإعلامية الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت، أمس الجمعة، فعاليات برنامج «الإعلام والتنمية المستدامة في أفريقيا»، الذي نظمته الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بمشاركة ما يزيد عن 30 إعلامياً من أهم الشخصيات الإعلامية الأفريقية من 28 دولة، وذلك خلال الفترة من ١٣ إلى ٢٦ يوليو ٢٠١٩.

وتضمن البرنامج العديد من الفعاليات واللقاءات والاجتماعات، حيث نظمت الوكالة بالتنسيق مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ورشة عمل تحت عنوان «دور الإعلام في دعم التنمية المستدامة في أفريقيا» بمشاركة وحضور عدد كبير من ممثلي الإعلام والصحافة المصرية. كما تضمنت المقابلات لقاءً موسعاً مع السيد سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجانب جلسة حوار مع السيد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتشرف وفد الإعلاميين الأفارقة بلقاء قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذا زيارة مشيخة الأزهر الشريف ولقاء الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف.

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كما تضمن برنامج الزيارة جولات تفقدية لعدد من المشروعات الكبرى، حيث قام الوفد الإعلامي بزيارة إلى قناة السويس ولقاء الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، فضلا عن زيارة محور قناة السويس وزيارة أنفاق تحيا مصر، بجانب زيارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتعرف على المشروع بكافة تفاصيله ومراحله والاضطلاع على الخطط المستقبلية والإنجازات التي تحققت في المشروع، فضلا عن زيارة أحد المصانع المصرية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وذلك بهدف إطلاعهم على التجارب والخبرات المصرية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، ودعماً لتوطيد أواصر التعاون مع الدول الأفريقية.

وفيما يتعلق بالفعاليات الثقافية، تضمن البرنامج زيارة أهم المعالم السياحية في القاهرة خاصة أهرامات الجيزة ومجمع الأديان، كما حضر الوفد المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وفي هذا السياق، صرح السفير أحمد شاهين، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بأن البرنامج قد حقق نجاحاً كبيراً على صعيد إطلاع مجموعة من أبرز الشخصيات الإعلامية الأفريقية على ما تحقق من إنجازات اقتصادية، واجتماعية، وتنموية في مصر، فضلا عن إطلاع الوفد على رؤية مصر تجاه أهم القضايا الإقليمية.

وأضاف السفير شاهين أن الوفد الإعلامي الأفريقي قد عبر عن امتنانه لوزارة الخارجية لحفاوة الاستقبال وتنوع برنامج الزيارة، وإطلاعهم على الإنجازات التي حققتها مصر خلال الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى ترحيبهم باستعادة مصر لدورها الرائد داخل القارة الأفريقية.

فعاليات برنامج «الإعلام والتنمية المستدامة في أفريقيا»

فعاليات برنامج «الإعلام والتنمية المستدامة في أفريقيا»