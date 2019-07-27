شكرا لقرائتكم خبر عن 13 نصيحة للتأكد من سلامة الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار مع اقتراب عيد الضحى المبارك؛ حدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة الدكتور طارق سليمان، بعض الإرشادات والنصائح للمربين والمواطنين للتأكد من سلامة الأضاحي. وتتمثل هذه الإرشادات في: أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل. أن تكون العينان لامعتان براقتان ولا يوجد بهما أي إصفرار أو إحمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات. أن يكون تنفس الحيوان طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال. أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات. أن يكون فم ولسان الأضحية خالي من الالتهابات والإفرازات. أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد. ان يكون الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، مع مع عدم وجود أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات. أن تكون الخصيتان سليمتان إسفنجية الملمس، غير منزوعتين أو متورمتان أو متضخمتان. أن يكون نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول. أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيفة، بل مستقيمة وقوية. أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها. ألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه. أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.

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