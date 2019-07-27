شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد المركز الأول بمسابقة تحدى التأثير العالمي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح المشروع المصري (فيرابيوتك VRapeutic) في الفوز بالمركز الأول في مسابقة «تحدي التأثير العالمي»، التابعة لجامعة «سينجولاريتي» الأمريكية، ليخدم المشروع قطاع التعليم.

وتسهم فكرته في تذليل صعوبات الدراسة والتحصيل التي تواجه ذوي القدرات الخاصة ممن يعانون من التوحد واضطراب نقص الانتباه والشلل الدماغي وعسر القراءة والرهاب الاجتماعي. تم منح الفائز جائزة قدرها 60 ألف دولار، متمثلة في منحة دراسية للمشاركة في البرنامج العالمي للشركات الناشئة GSP بجامعة «سينجولاريتي» لتحويل الفكرة الإبداعية للفائز إلى واقع ملموس يسهم في التأثير في حياة مليار شخص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العشر سنوات القادمة.

وصفت اللجنة التحكيمية المنافسة بكونها شرسة، حيث تبع الفائز الأول مشاركتين من مصر والأردن للتأهل بنهائيات المسابقة. شملت المشاركة المصرية مشروع (بروتينيا Proteinea) والذي يسهم في خدمة قطاع الزراعة والأمن الغذائي باستحداث موارد جديدة لتطوير صناعة الأعلاف والأغذية لسد الطلب المتزايد بالدول النامية.

كما اشتملت المشاركة الأردنية على مشروع (مارثا Martha)، الذي يسهم في تطوير منظومة التعليم لاستيعاب الصم وضعاف السمع باستخدام تقنيات حديثة تيسر وتعزز من سبل التواصل بين معافي وضعاف السمع.

Advertisements

وفي كلمته بالحفل الختامي للمسابقة، عقب سفير جامعة سينجولاريتي في مصر، المهندس حيدر غالب، قائلاً: «تمتلك مصر عقول مستنيرة وهمم عالية لا يستهان بها، تمكنت من إبهار العالم أجمع كلما سنحت الفرصة لأفكارها وابتكاراتها أن تُحتضن في بيئة خصبة داعمة ومشجعة. لذا اتخذت جامعة سينجولاريتي يو من مصر مركزاً لها لتساهم على مر السنوات القادمة في استقطاب الأفكار الخلاقة من كافة أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ودعمها حتى تخرج للنور في صورة حلول مستدامة تسهم في تحسين حياة البلايين بالمنطقة.»

وحول المعايير التي اشترطتها سنجولاريتي لاعتماد المشاركات بالمسابقة، أفاد حيدر قائلاً: «وقع اختيار الخبراء على المشاركات التي تسعى إلى خلق حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمعات المحيطة في مجال التكنولوجيا المالية Fintech وقطاعات الصحة والتعليم والطاقة والزراعة والنقل، على أن يتم تذلل تلك العقبات باستخدام التكنولوجيات سريعة النمو لمواكبة التحول الرقمي والشمول المالي الذي يشهده العالم المعاصر حالياً.

وأضاف حيدر: «أقتصر عدد المشاركات المعتمدة بالمعسكر على 20 مشاركة فقط من بين 220 للتمكن من تقديم دعم مكثف عالي الجودة على مدار 7 أيام للمشاركين مع إتاحة فرص أكبر للتعلم والتجربة العملية والإشراف عليها من قبل خبراء ومختصين في العديد من المجالات.»

وحرصت اللجنة المنظمة على اختيار أفضل المواقع وأكثرها تميزاً ليليق بطبيعة المعسكر التدريبي والحفل التكريمي، فوقع اختيار اللجنة على مدينة الجونة وإقامة المعسكر بجامعة برلين التقنية TUB لما تمتاز به من تجهيزات مصممة خصيصاً لتستوعب تدريب القائمين على الشركات الناشئة من قاعة للمؤتمرات والندوات مزودة بأحدث خصائص التكنولوجيا السمعية والبصرية فضلاً عن المعامل البحثية المتطورة لتمكن المشاركين من التطبيق العملي لأفكارهم الخلاقة على أرض الواقع وفقاً لأعلى معايير الجودة الألمانية والعالمية.

وكشفت مبادرة فكرتك شركتك، والتي أسستها وزارة الاستثمار، عن أحد أهم الأهداف التي شجعتها على شراكة جامعة سنجولاريتي لإقامة مسابقة (تحدي التأثير العالمي) وهو اجتذاب العقول الخلاقة من كافة أنحاء الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا للتنافس على أرض مصر لخلق وإيجاد حلول مستدامة لمشاكل مجتمعاتنا. وإيماناً منهم بجدوى الفكرة، أبدى كل من أوراسكوم للتنمية والجونة وإنديور كابيتال اهتماماً بالغاً لمساهمتهم كشركاء نجاح، كما بادرت المجموعة المالية هيرميس برعاية ودعم هذا الحدث، ليبرهن هذا التعاون على إيمان تلك الكيانات الكبرى بأهمية الدور الذي تلعبه الشركات الناشئة في مصر وضرورة دعم تلك المنظومة الواعدة.