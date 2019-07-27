شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يستقبل وفد الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اليوم السبت، وفد الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية، المكون من الدكتور جمعة مدني، أستاذ ورئيس قسم الحياة البرية بجامعة قناة السويس، وأمين عام مساعد الاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية، والدكتور لؤي زنكل، مدير عام بوزارة البيئة ورئيس لجنة المشروعات بالاتحاد العربي.

ورحب المحافظ بالحضور على أرض المنوفية، مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على التعاون الوثيق مع مختلف الجهات في كافة المجالات العلمية والبيئية والخدمية، بما يصب في مصلحة المواطن.

Advertisements

تناول اللقاء كيفية حماية المواطنين من أخطار الثعابين ولدغاتها، خاصة أن محافظة المنوفية محافظة زراعية وكيفية حل المشكلة ومكافحتها والسيطرة عليها.

وأوضح المحافظ أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين بالمحافظة من أخطار لدغات الثعابين والكلاب الضالة، وذلك من خلال الطعوم السامة للثعابين وطلقات الخرطوش للكلاب الضالة، مشيرا إلى أنه تم تزويد جميع المستشفيات المركزية على مستوى المحافظة بمصل لدغات الثعابين، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية لتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع الثعابين ولدغاتها وكيفية الوقاية منها.

كما تم عمل عرض توضيحي عن سلوك الثعابين وكيفية التعامل معها للوقاية من لدغاتها، وقد أهدى محافظ المنوفية شهادات تقدير ودرع المحافظة للوفد وذلك للجهد المبذول في حماية الحياة البرية والحفاظ على صحة المواطنين بمحافظة المنوفية.