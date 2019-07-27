شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى الأحد: ٩٨.٤% طب و٩٦% إعلام (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحفي، الأحد، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام ٢٠١٩، والبالغ عددهم ١٤٣ ألف و٣١٣ طالب بحد أدنى ٩٧.٠٧% العلمي علوم، و٩٥% العلمي رياضة، و٨٠% الأدبي.

ويشير المؤشرات شبه النهائية للقبول بالجامعات، أن الحد الأدنى للطب البشري من ٩٨.٤% إلى ٩٨.٧%، بينما الحد الأدنى للأسنان سيتوقف من ٩٨.٢% إلى ٩٨.٥%، والحد الأدنى للقبول بالصيدلة من ٩٧.٦% إلى ٩٧.٩%، كما تشير التوقعات أن يكون الحد الأدنى للعلاج الطبيعي من ٩٧.١% إلى ٩٧.٢% للقبول.

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كما تشير التوقعات نزول كلية الهندسة إلى المرحلة الثانية، بحيث يقف الحد الأدنى من ٩٤.٥% إلى ٩٤.٧% للقبول، بالإضافة إلى كليات الحاسبات والمعلومات لطلاب المرحلة الثانية بأن يقل الحد الأدنى من ٩٠% إلى ٩١% للقبول هذا العام، بعد زيادة عدد كليات الحاسبات والمعلومات، بينما سيقف الحد الأدنى لهندسة البترول والتعدين من ٩٨.٥% إلى ٩٩% هذا العام.

وتشير التوقعات للشعبة الأدبية أن يقف الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية من ٩٧% إلى ٩٧.٥% لجامعة القاهرة وكليات السياسة بشكل عام عند ٩٤% إلى ٩٥%، وكلية الإعلام جامعة القاهرة عند حد أدنى من ٩٦% إلى ٩٦.٥%، أما باقي كليات الإعلام بحد أدنى ٩٣% إلى ٩٤% للقبول هذا العام.

ومن المقرر أن تنطلق تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية، التي من المتوقع أن تضم نحو 200 ألف طالب وطالبة، اعتبارًا من الاثنين ولمدة ٥ أيام، تنتهي الجمعة المقبل، وذلك بحد أدنى ٧٨% للشعبة العلمية علوم ورياضة و٦٩% للشعبة الأدبية.