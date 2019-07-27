شكرا لقرائتكم خبر عن شباب مصري يغنون ويرقصون بالكوري على مسرح سيد درويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الكوري يون يو تشول إن موسيقى الكي بوب الكورية تحظى باهتمام عالمي متزايد في الأونة الأخيرة بفضل نجاح العديد من الفرق الكورية مثل فرقة «بي تي إس» في تقديم ألوان مبتكرة من الموسيقى الحديثة.

وأعرب السفير الكوري في كلمته في افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان الكي بوب ، على مسرح سيد درويش التابع لأكاديمية الفنون عن سعادته بوجود الكثير من محبي الثقافة الكورية وموسيقى الكي بوب في مصر، والذين يدعمون بصفة أساسية الفاعليات والأنشطة التي ينظمها المركز الثقافي الكوري في مصر.

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وقال إنه يشعر بالفخر لمشاركته في هذه المسابقة الفنية التي ينظمها المركز الثقافي الكوري بصفة سنوية من أجل إتاحة الفرصة للشباب المصري لإظهار مهاراتهم وشغفهم بموسيقى الكي بوب وأعرب عن أمله في أن يجري استضافة حفل لإحداى فرق الكي بوب الكورية المشهورة قريباً في مصر.

ومن جانبه ألقى الدكتور مصطفى جاد، عميد معهد الفنون الشعبية كلمة ترحيبية نيابة عن الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون أكد فيها على عمق العلاقات الثقافية بين مصر وكوريا الجنوبية مشيراً إلى أن أكاديمية الفنون شرُفت باستضافة دورة تدريبية مؤخراً لنحو 80 متدريباً على موسيقى الكي بوب وهو ما يُبشر بتعاون مستقبلي مثمر في مجالات الإبداع الفني خاصة والإنتاج الثقافي عامة.

وبعد أن قدمت 12 فرقة عروضها الفنية التي تحاكي فرق الكي بوب الكورية، منحت لجنة التحكيم المركز الأول لفرقتين في فئتي الغناء والرقص، كما قام السفير الكوري بتكريم جميع المشاركين ومنحهم أسطوانات لأشهر فرق الكي بوب الكورية.