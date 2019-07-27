شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بـ«صحة البرلمان»: 8 ملايين مريض نفسي في الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن انتشار الجرائم بالشارع المصري بسبب «المرض النفسي»، مشيرة إلى أن بعض الجرائم يتعلق بالقتل العمد والذبح، وأخرى وصلت إلى إشعال الحرائق والاغتصاب.

وقالت النائبة في طلب الاحاطة إن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أكد ارتفاع نسبة المرضى النفسيين في مصر، حيث وصلت إلى 14% بين البالغين، لتصل أعدادهم إلى أكثر من 8 ملايين شخص يعانون من اضطرابات نفسية، مؤكدًا أن 60% من المصابين بالأمراض النفسية يفكرون في الانتحار، بالإضافة إلى أن 18% ينفذون جرائم، ما يدق ناقوس الخطر حول هذا النوع من الجرائم.

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وتابعت: «وفق الدراسات فإن 17% من المصريين مصابون باضطرابات نفسية، ما قد تدفعهم لارتكاب جرائم بسبب الضغوط الحياتية والظروف الاجتماعية والسياسية».

وأضافت وكيل لجنة الصحة: «هناك بعض المجرمين الذين يتم التأكد من إصابتهم بمرض نفسي ويخضعون للعلاج يتم إطلاقهم في الشارع أو هروبهم من المستشفيات المعنية ما يمثل قنبلة موقوتة في الشارع، حيث امتلأت شوارع مصر بالمرضى النفسيين، سواء من كان خاضع للعلاج وأفلت من المستشفى، أو من لم يتم ضبطه وإخضاعه للعلاج».

وحملت النائبة وزارة الصحة دستوريا وقانونيا بشأن علاج هؤلاء المرضي النفسيين، وإخضاعهم للعلاج، والحرص على عدم إفلاتهم من العلاج قبل الشفاء.

وتابعت: «يجب ألا يكون دور الدولة هو معالجة هؤلاء المرضى النفسيين ولكن المتابعة الدورية معهم، بعد خروجهم من المستشفى وتلقيهم العلاج، حرصا على استكمال الشفاء والتعافي من الأمراض وحماية المواطنين من أي انتكاسة قد تصيبهم».