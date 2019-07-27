شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصحفيين العرب يكرم الزميل محمد السيد بمدينة شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم السبت، الزميل محمد السيد الصحفى بجريدة الخليج 365 وذلك خلال ختام فعاليات الدورة الإقليمية التدريبية التى ينظمها الاتحاد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمدينة شرم الشيخ، حول دور الإعلام فى تصحيح المفاهيم الخاطئة فى مجال الصحة النفسية.

كما كرم الاتحاد خلال حفل الختام الصحفيين المشاركين فى الدورة من 11 دولة عربية، فيما أهدت نقابة الصحفيين العمانيين درع النقابة منظمة الصحة العالمية.

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وكان قد انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية التى ينظمها اتحاد الصحفيين العرب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت عنوان "دور الإعلام فى تصحيح المفاهيم الصحية الخاطئة.. الإدمان والإعاقة نموذجًا"، بمدينة شرم الشيخ الخميس الماضى.

شارك فى الدورة مؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، نقيب الصحفيين العراقيين، وضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، وخالد ميرى الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، وسالم الجهورى رئيس لجنة التدريب بالاتحاد، من سلطنة عُمان، وحاتم زكريا، مساعد رئيس الاتحاد، والدكتور عبدالله الجحلان نائب رئيس الاتحاد، من السعودية، وعابى فارح نائب رئيس الاتحاد من الصومال وناصر أبوبكر الأمين المالى للاتحاد، من فلسطين وعبد الوهاب الزغيلات رئيس لجنة الحريات، من الأردن، وأعضاء مجلس إدارة لجنة التدريب، جاسم كمال نائب رئيس اللجنة من الكويت، ومنتصر حمدان من فلسطين، ومرتضى شطة من السودان وسعد محسن من العراق.