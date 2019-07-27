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مصر تُعرب عن التعازى فى ضحايا فيضانات بنجلاديش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن خالص التعازى وصادق المواساة فى ضحايا الفيضانات التى اجتاحت بنجلاديش خلال الآونة الأخيرة، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

 

 كما أعرب البيان عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا على وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب بنجلاديش الصديقة فى تلك الأزمة.

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