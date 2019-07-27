شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "مصر للطيران" تبدأ تكثيف الجسر الجرى لنقل للحجاج وتسير 23 رحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركة مصر للطيران غدا الأحد، تكثيف رحلات الجسر الجوى المخصص لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج، تقوم الشركة بتسيير 23 رحلة جوية، بخلاف رحلات العمل، إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 5530 حاجا، صرح بذلك الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة للمصر للطيران.

وأضاف عادل، أن الشركة تقوم بتسيير 14 رحلة إلى جدة لنقل 3470 حاجا من حجاج فلسطين والسياحة وترانزيت واشنطن ونيويورك ودار السلام، وتضامن القاهرة وقرعة الشرقية وأسيوط.

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وقال رئيس الشركة القابضة للمصر للطيران، إن الشركة تقوم بتسيير 9 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 2060 حاجا من الحجاج الاجانب وترانزيت باماكو وباريس وكانو ولاجوس وامستردام وروما وملبنزا وقرعة القاهرة وتضامن الشرقية والمؤسسة.

وأشار عادل، إلى أن الشركة تقوم اليوم السبت بتسيير 17 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 4210 حاجا، بواقع 11 رحلات إلى جدة لنقل 2690 حاجا من حجاج فلسطين وحجاج السياحة وقرعة الغربية والقاهرة والشرقية وأسيوط وتضامن الوادى الجديد، و6 رحلات إلى المدينة المنورة لنقل 1520 حاجا من الحجاج الاجانب وترانزيت باماكو وتونس وباريس وكانو ولاجوس وامستردام وقرعة القاهرة.