شكرا لقرائتكم خبر عن تشغل 20 عربة سكة حديد بعد إعادة تأهيلها بـ"سيماف" ضمن تطوير 200 عربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت هيئة السكة الحديد اليوم بتشغيل 20 عربة مطورة، تم إعادة تأهيلها وتطويرها فى مصنع سيماف كدفعة أولى ضمن خطة تطوير وإعادة تأهيل 200 عربة مطورة. وأكدت هيئة السكة الحديد أن دخول هذه العربات بعد تحسينها للخدمة يتزامن مع الاستعداد لتشغيل جداول عيد الأضحى المبارك، بما يعود إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مشيرة إلى أنه سوف يتم استصحاب القطارات بأفراد أمن ونظافة للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة وكذلك التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بتوفير الحراسة داخل القطار وفى أحواش مبيت العربات.

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