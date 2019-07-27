شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز دمياط الجديدة: رفع كفاءة وتطوير المدخل الغربى بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير المدخل الغربى لمدينة دمياط الجديدة - طريق الامتداد 2، وذلك فى إطار رفع كفاءة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، ولتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة لتكون فى مقدمة المدن الجديدة.

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وقال رئيس الجهاز فى بيان له، إن أعمال رفع الكفاءة والتطوير تشمل تنفيذ أعمال الرصف بطبقة الأسفلت، وكذا أعمال البردورات والانترلوك، وأعمال الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم مد فترة العمل للشركة المنفذة حتى الساعات الأخيرة من اليوم، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وتحقيق الاستفادة من الطريق.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارِ تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة للأسفلت بالمدخل الغربى الرئيسى للمدينة، والذى يربط بين الطريق الدولى الساحلى ووسط المدينة، لتحقيق السيولة المرورية، وربط الأحياء المختلفة بالمدينة، موجهًا بضرورة المتابعة الدورية لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير.