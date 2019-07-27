شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": زيادة حصة تأشيرات حج الجمعيات بجنوب سيناء إلى 75 تأشيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، أنه فى اطار الاستعدادات لتجهيز الحجاج لبدء التفويج تم تسليم التأشيرات على حجاج جمعيات جنوب سيناء، لافتًا إلى موافقة وزيرة التضامن الاجتماعى على زيادة حصة التأشيرات الممنوحة للمحافظة لتصبح 75 تأشيرة بدلا من 65 تأشيرة وقد تم اهداء الحجيج ملابس الإحرام وكتيبات حول مناسك الحج وسيتم توفير حافلات لتقل الحجيج مجانا للمطار حيث من المقرر سفرهم الأربعاء المقبل.

وقالت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، أن المديرية نظمت لقاءً موسعا بحجاج بيت الله الحرام بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية بحضور المشرفين الاداريين ومشرفين الجمعيات لإعطاء التعليمات بشأن الإجراءات التنظيمية بشأن الاستعداد للسفر للأداء فريضة الحج والتأكيد على مواعيد السفر وأماكن التجمع للسفر لمطار القاهرة وأيضا بعض الإرشادات الصحية وقد تم توزيع هدايا الوزارة من شنطة وملابس الإحرام عليهم.

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط، إلى أن المديرية وعلى مدى ثلاثة شهور قامت بتنفيذ 24 ندوة ولقاء للحجاج على مستوى جميع مراكز المحافظة لتوعيتهم بمناسك الحج والعمرة.