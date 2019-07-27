شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الازهر يثمن الحكم بالسجن 10 سنوات لمفجر مسجد بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الحكم الصادر بحق منفذ جريمة تفجير مسجد «الفاتح» بألمانيا لمدة 10 سنوات، مؤكدا أ ن الحكم يأتي في وقت تسارعت فيه وتيرة الاعتداءات على مقدسات المسلمين في جمهورية ألمانيا الاتحادية، آملًا أن يساعد هذا الحكم فى ردع أولئك المتطرفين الذين يستبيحون حرمات الله، ويعملون على تقويض فرص التعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد.
وكانت قد أيدت محكمة مدينة «لايبتسج» الألمانية حكمًا بسجن «نينو. ك»، أحد عناصر حركة «بيجيدا» المعادية للمسلمين، 10 سنوات؛ وذلك على خلفية ارتكابه جريمة تفجير مسجد «الفاتح» في مدينة «درسدن» عام 2016، ما أسفر عن حدوث خسائر مادية فادحة.
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